На Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник

Триває тривожна ніч проти 27 лютого 2023 року.

У Чернігівській області помічені "Шахеди".

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердили у ОК "Північ".

"Чернігівщині вже є «мінус» «Шахед», - читаємо у повідомленні.

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"Маємо ще цілі в небі, будьте уважні", - написав у повідомленні у соціальних мережах керівник Офісу президента України.

Нагадаємо, що раніше у Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу, українців попереджають про небезпеку.

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