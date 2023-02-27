На Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник

Триває тривожна ніч проти 27 лютого 2023 року.
У Чернігівській області помічені "Шахеди".
Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", - йдеться у повідомленні.
Цю інформацію підтвердили у ОК "Північ".
"Чернігівщині вже є «мінус» «Шахед», - читаємо у повідомленні.
"Маємо ще цілі в небі, будьте уважні", - написав у повідомленні у соціальних мережах керівник Офісу президента України.
Нагадаємо, що раніше у Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу, українців попереджають про небезпеку.
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