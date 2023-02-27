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На Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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453
Час на прочитання
1 хв
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На Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник

Фото: ТСН.ua

Триває тривожна ніч проти 27 лютого 2023 року.

У Чернігівській області помічені "Шахеди". 

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус. 

"Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", - йдеться у повідомленні. 

Цю інформацію підтвердили у ОК "Північ".

"Чернігівщині вже є «мінус» «Шахед», - читаємо у повідомленні. 

"Маємо ще цілі в небі, будьте уважні", - написав у повідомленні у соціальних мережах керівник Офісу президента України. 

Нагадаємо, що раніше у Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу, українців попереджають про небезпеку

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Дата публікації
Перегляди
453
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