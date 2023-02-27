Зеленский ввел в действие санкции против россиян: список

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения СНБО о санкциях против россиян.

Об этом шла речь в вечернем обращении главы украинского государства.

"Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь и людей», — говорится в сообщении.

«Подписал три указа по реализации решений СНБО. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей. Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится», — заметил Зеленский.

Позже соответствующие указы были обнародованы главами государства.

В частности, введены санкции против олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова, президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова, президента Федерации тенниса РФ, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.

Вторым решением санкции вводятся в отношении 109 физических и 7 юридических лиц РФ. Среди попавших во время санкции — благотворительный фонд «Гольфстрим», общественное движение "Народный фронт "За Россию"", "Русская гуманитарная миссия", ОО "Русский красный крест", некоммерческая организация "Дом для мамы".

А в третьем решении речь идет о санкциях против 164 физических и 85 юридических лиц.

Также читайте Евросоюз ввел отдельные санкции против ЧВК "Вагнер"

Ранее ЕС принял 10 пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. В санкционный список попали: 121 физическое и юридическое лицо, значительные новые импортно-экспортные ограничения и запрет российских пропагандистских СМИ.

К тому же Великобритания ввела санкции в отношении 92 физических и юридических лиц России, в том числе связанных с "Росатомом". Под ограничениями также оказались близкие союзники Путина, в числе которых – экс-председатель Службы безопасности и гендиректор "Северного потока-2".

Читайте также:

Зеленский за 26 февраля: завершаем неделю сильным событием