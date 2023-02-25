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Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России

Джо Байден / Фото: Associated Press

Мол, президент США "позволяет прямые оскорбления в адрес России и ее населения".

Американскому президенту Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России. Мол, причина такого решения – позиция главы Белого дома.

Об этом заявил губернатор региона страны-акрессора России Олег Мельниченко.

По его словам, въезд на территорию региона запретил президенту США своим приказом. Мол, область "не приветствует на своей территории людей, разрешающих прямые оскорбления в адрес России и ее населения".

"Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей чуткостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет", — написал Олег Мельниченко.

Более того, российский губернатор выразил надежду, что его решение поддержат жители Пензенской области. Вероятно, Мельниченко возмутило решение Вашингтона о новых санкциях против РФ.

Напомним, 24 февраля Министерство финансов США заявило, что применило "одну из наиболее значимых санкций", чтобы подавить тех, кто помогает Москве в войне против Украины. Ограничения применены более чем к 200 физическим и юридическим лицам как в России, так и в странах Европы, Азии и Ближнего Востока.

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Дата публикации
Просмотры
1430
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