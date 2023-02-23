Эксперт рассказал, кто может устроить госпереворот в России

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у президента Владимира Путина.

Об этом заявил политолог Джейсон Джей Смарт, пишет Newsweek.

"Путин думает, что у него все под контролем. Но все диктаторы так считают до определенного момента. Очень трудно предсказать, когда этот момент наступит", — сказал он.

По словам Смарта, война с Украиной все еще популярна среди граждан России. Более того, прошлогодние прогнозы об отстранении Путина от власти олигархами из-за западных санкций, наносящих ущерб российской экономике, не оправдались.

Кто может занять место Путина

На 12 месяце войны Россия терпит большие поражения. О скорой победе, которую хотел одержать Путин, давно забыли, Украина отбила у врага большие территории на юге и северо-востоке. Военные неудачи резко раскритиковали даже главные поклонники Путина – Рамзан Кадыров и Пригожин.

В российской элите зреет недовольство. В СМИ проникают сведения, что в близких к Кремлю кругах тайно обсуждают перечень преемников Путина на случай его отстранения от власти. По сообщениям NewsWeek, пятерка возможных кандидатов выглядит так.

Дмитрий Медведев

Экс-президент и бывший премьер России, а ныне – заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, на протяжении всей войны делал крайне резкие заявления по вопросам внешней политики.

Сергей Кириенко

Кириенко занимает должность первого замглавы администрации президента РФ. Во время Ельцина он возглавлял российское правительство и способствовал продвижению Путина по карьерной лестнице.

Кириенко руководил организацией фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Дмитрий и Николай Патрушевы

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев – сын председателя Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Лектор Университета Бата Стивен Голл говорит, что в Кремле об этой паре уже очень давно говорят как о потенциальных преемниках Путина.

"Николай Патрушев – хороший манипулятор. Он умеет балансировать для сохранения своей власти. Поэтому вполне возможно, что он станет преемником Путина или выдвинет на эту роль сына", – считает Голл.

Евгений Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" попал в газетные заголовки за публичную критику путинской военной верхушки из-за успешного контрнаступления Украины. Холл считает, что Пригожин, де-факто имеющий личную армию, может прекратить поддерживать Путина и начать "действовать за кулисами как кукловод".

При каких условиях Путина могут отстранить от власти

Преподаватель политики и международных отношений в Эдинбургском университете Кася Качмарская считает, что Путину не о чем волноваться.

"Не думаю, что кто-то из представителей режима способен противостоять Путину. Его союзникам придется объединить усилия, чтобы бросить вызов лидеру, но между ними нет единства", – говорит она.

Старший преподаватель международных отношений в Университете Глазго Адриан Флореа, напротив, считает перспективы смены режима станут гораздо больше в ближайшее время.

Масштабная мобилизация, вероятно, загонит Россию в тяжелый экономический кризис, а недовольство будет нарастать и в центре, и в регионах.

"В этих условиях борьба за власть внутри Кремля, скорее всего, усилится", – добавил Флореа.

Накануне издание Dailymail писало, что Владимиру Путину грозит потеря власти, поскольку разные фракции в его режиме нападают друг на друга, а сильный лидер слишком слаб, чтобы их остановить.

Кроме того, издание The Economist писало, что российские элиты начинают понимать, что нападение на Украину было ошибкой и начинают обсуждать, как им придется жить без Путина.

Папа Римский призывает Путина к переговорам

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