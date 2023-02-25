Турцию снова всколыхнуло сильное землетрясение

В субботу, 25 февраля, в провинции Ниде, расположенной в центральной части Турции, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда 5,3 балла.

Об этом сообщило издание Haberturk со ссылкой на Директорат по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Отмечается, землетрясение произошло в 13:27 в 40 километрах к югу от города Аксарай и в 18 километрах к северо-востоку от города Эмиргази. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в районе города Бора на глубине 7 км.

В свою очередь, в заявлении руководитель AFAD Юнус Сезер сообщил, что на данный момент нет негативной ситуации. Впрочем, исследования сканирования на местах толчков продолжаются.

"После землетрясения магнитудой 5,3, которое произошло в районе Бор нашей провинции Нигде в 13:27, на данный момент нет негативной ситуации. Исследования сканирования на местах продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, доктор геологических наук Начи Герюр считает, что в Турции сохраняется опасность повторных землетрясений. Теперь осторожно нужно быть жителям города Адана. Ведь там есть ответвление Восточно-Анатолийского разлома.

Так, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Впоследствии были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Они стали самыми сильными на территории страны с 1939 года.

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