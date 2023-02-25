В Москве прокомментировали "мирный план" Китая и дописали свои предложения

На днях власти Китая предложили "мирный план" по урегулированию войны в Украине, состоящий из 12 пунктов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "поддерживает мирный план" Китая по войне в Украине, однако в Кремле дописали несколько своих пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"Разделяем рассуждения Пекина. Россия открыта к достижению целей СВО (войны – ред.) политико-дипломатическим путем", – сказала Захарова.

Так, Захарова заявила, что Россия выступает за прекращение поставок "западных вооружений и наемников" Украине. Кроме того, она считает, что Украина должна вернуться к нейтральности и внеблоковому состоянию, признать "новые территориальные реалии". Не забыла Захарова и о "демилитаризации и денацификации".

"Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", – заявила представитель МИД.

Захарова также требует "обеспечения прав русскоязычного населения", отмены всех санкций и отозвать все судебные иски против России.

Представитель МИД России заявила о нежелании Украины вести переговоры с Россией, что "не делает возможным установление мира".

Предложение Китая о войне России против Украины

Китай 24 февраля 2023 представил свой мирный план по войне России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, специально подготовивших в Пекине к годовщине вторжения. Среди которых, в частности, – уважение суверенитета всех стран, прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, прекращение односторонних санкций и прочее.

Президент США Джо Байден заявил, что китайский мирный план по окончании войны в Украине не выгоден никому, кроме России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем. По его словам, встреча будет в пользу двух государств.

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