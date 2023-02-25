Жуткое нападение: пес до смерти загрыз мужчину

В Техасе разъяренный пес загрыз 80-летнего мужчину, а его жена в тяжелом состоянии попала в больницу. Пара шла по тротуару, когда произошло нападение.

Об этом пишет Fox News.

Капитан пожарной службы Сан-Антонио Чарльз Гуд сказал, что когда спасатели прибыли по вызову, то увидели, как мужчину тянет собака. Он был окровавлен.

Спасателям пришлось отбиваться от двух стаффордширских терьеров, чтобы добраться до пострадавших. Кроме того, одна собака набросилась на спасателя и укусила его за ногу.

Шеннон Уэйд Симс, директор службы по уходу за животными, сказал, что они начали допрашивать владельцев животных. Он добавил, что ранее поступали звонки о халатности со стороны владельцев.

Теперь владельцам собак могут выдвинуть обвинения.

Напомним, в США погиб 30-летний мужчина, которого, вероятно, застрелил пес. По заявлению местной полиции, американец получил выстрел в спину из ружья, на которое наступил его четырехлапый друг.

В Черновцах собака стала волонтером и целыми днями переносит свертки с помощью

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