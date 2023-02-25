Моторошний напад: пес до смерті загриз чоловіка

У Техасі розлючений пес загриз 80-річного чоловіка, а його дружина у важкому стані потрапила до лікарні. Пара йшла тротуаром, коли стався напад.

Про це пише Fox News.

Капітан пожежної служби Сан-Антоніо Чарльз Гуд сказав, що коли рятувальники прибули на виклик, то побачили, як чоловіка тягне собака. Він був закривавлений.

Рятувальникам довелося відбиватися від двох стаффордширських тер’єрів, щоб дістатися до постраждалих. Крім того, один пес накинувся на рятувальника і вкусив його за ногу.

Шеннон Вейд Сімс, директор служби догляду за тваринами, сказав, що вони почали допитувати власників тварин. Він додав, що раніше надходили дзвінки про недбалість з боку власників.

Тепер власникам псів можуть висунути звинувачення.

Нагадаємо, у США загинув 30-річний чоловік, якого, ймовірно, застрелив пес. За заявою місцевої поліції, американець отримав постріл у спину з рушниці, на яку наступив його чотирилапий друг.

У Чернівцях собака став волонтером і цілими днями переносить пакунки з допомогою

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