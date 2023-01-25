Собака застрелив господаря: у США стався смертельний випадок у авто

У США загинув 30-річний чоловік, якого, ймовірно, застрелив пес. За заявою місцевої поліції, американець отримав постріл у спину з рушниці, на яку наступив його чотирилапий друг.

Про це повідомляє NBCnews.

"Пес наступив на ґвинтівку, що лежала на задньому сидінні вантажівки, внаслідок чого вона вистрілила і влучила в спину Сміта (померлий чоловік - ред.), який у той час був на передньому пасажирському сидінні", - сказав поліцейський.

За його словами, працівники екстреної медичної допомоги провели серцево-легеневу реанімацію, однак безуспішно. Чоловік помер на місці події.

Поліцейські також повідомили, що за кермом був знайомий померлого. Він не постраждав.

Наразі розслідування триває. Правоохоронці припускають, що це був нещасний випадок.

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