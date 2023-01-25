Танки Abrams для України: скільки часу займе постачання зі США

Процес постачання до України танків M1 Abrams від США може тривати місяці, однак невдовзі стартує навчання українських військових і бригад технічного обслуговування.

Про повідомив представник Білого дому, якого в Мережі процитував журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.

За інформацією високопосадовців з адміністрації президента США, доставлення танків Abrams триватиме місяці. Проте невдовзі розпочнеться навчання українських військових на цих танках та бригад технічного обслуговування. Це відбуватиметься за межами України.

"Ми матимемо можливість запровадити дуже ретельну програму навчання, а також дуже ретельну програму, щоб мати можливість обслуговувати та підтримувати ці танки, які вимагають значної кількості обслуговування", –сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден повідомив, що його держава передасть Україні 31 танк Abrams. Водночас він попередив – "щоб доставити танки, потрібен час".

Президент США також зазначив, що вранці провів переговори із союзниками по НАТО, зокрема з Німеччиною, Францією та Італією, та заявив про єдність із ними у підтримці України.

Зауважимо, що німецькі танки Leopard 2, які цього ж дня погодилася надати Німеччина, надійдуть до України приблизно за три місяці.

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