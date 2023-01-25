Танки Abrams для Украины: сколько времени займут поставки из США

Процесс поставки в Украину танков M1 Abrams от США может занять месяцы, однако вскоре стартует обучение украинских военных и бригад технического обслуживания.

Об этом сообщил представитель Белого дома, которого в Сети процитировал журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин.

По информации чиновников из администрации президента США, доставка танков Abrams продлится месяцы. Однако в скором времени начнется обучение украинских военных на этих танках и бригад технического обслуживания. Это будет происходить за пределами Украины.

"У нас будет возможность ввести очень тщательную программу обучения, а также очень тщательную программу, чтобы иметь возможность обслуживать и поддерживать эти танки, которые требуют значительного количества обслуживания", — сказал представитель Белого дома.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден сообщил, что его государство передаст Украине 31 танк Abrams. В то же время он предупредил — "чтобы доставить танки, нужно время".

Президент США также отметил, что утром провел переговоры с союзниками по НАТО, в частности, с Германией, Францией и Италией, и заявил о единстве с ними в поддержке Украины.

Заметим, что немецкие танки Leopard 2, которые в этот же день согласилась предоставить Германия, поступят в Украину примерно через три месяца.

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