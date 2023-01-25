Когда первые танки Leopard 2 поступят в Украину: официальное заявление

В Германии подчеркнула, что цель – как можно быстрее доставить эту технику в Украину.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

Об этом министр сказал в кулуарах Бундестага 25 января, сообщает "Укринформ".

"Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через три месяца ", – заявил Писториус.

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Он также сообщил, что обсудил ситуацию с партнерами из Польши и шести других государств, в частности Канады, Испании, Португалии.

"Цель – как можно быстрее доставить", – подчеркнул немецкий министр обороны.

Он добавил, что обучение украинских военных пользованию танками Leopard 2 начнется очень скоро.

В то же время Писториус прокомментировал некоторые сообщения в соцсетях и высказывания, отметив, что "нет повода чрезмерно радоваться". По словам министра, около половины населения Германии озабочены поставкой танков. Однако государство позаботится о том, чтобы ФРГ не стала стороной войны.

Напомним, Германия 25 января приняла решение о передаче Украине 14 танков Leopard 2 (роты) собственного производства из склада Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину. В правительстве ФРГ сообщили о цели "скоро сформировать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2".

Отметим, что правительство Нидерландов рассматривает возможность покупки 18 арендованных у Германии танков Leopard 2 для передачи их Украине.

Добавим, что по данным ABC News, всего 20 стран согласились передать Украине около 100 танков Leopard 2 в случае согласия немецкого правительства.

Американские СМИ также сообщили, что администрация президента США рассматривает возможность отправки в Украину около 30 танков Abrams. Анонс о поставках танков может быть сделан уже на этой неделе.

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