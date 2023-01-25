"Россия запаниковала" — британский вице-маршал о разрешении Германии передать Украине Leopard

Россия запаниковала из-за решения Германии отправить Украине танки Leopard 2.

Об этом заявил британский вице-маршал авиации в отставке Шон Белл, сообщает Sky News.

Эксперт сказал, что предложение Великобритании доставить танки Challenger 2 Украине "почти наверняка" помогло выйти из тупика, предшествовавшего решению канцлера Германии. Теперь, по его словам, данное решение Берлина открыло двери для дополнительных поставок танков Украине.

"Теперь, когда мы увидели, что это разблокировка, она действительно открывает двери для потенциально большего количества Leopard 2. Будет очень интересно посмотреть, сколько (предлагается) американских танков Abrams. Я подозреваю, что это будет соответствующее предложение", — сказал военный аналитик.

Реагируя на это, по словам аналитика, Россия поспешно поставила на вооружение свой новейший танк Т-14, невзирая на сообщения о его недостатках.

"То, как Россия здесь отвечает, чувствуется только паника. Почти, наверное, потому что Россия понимает, насколько решающим может быть вопрос танков, западных танков для Украины, в этой войне", — говорится в его сообщении.

Танки Leopard для Украины.

Германия 25 января официально решила передать Украине роту танков Leopard 2. Также Берлин разрешил другим странам отправлять в Украину эту современную тяжелую технику.

Руководитель ОП Андрей Ермак приветствовал решение Берлина и подчеркнул, что "первый танковый шаг сделан".

Премьер Польши Матуеш Моравецкий назвал решение "большим шагом, чтобы остановить Россию ". Глава правительства Великобритании Риши Сунак добавил, что немецкие Leopard и британские Challenger помогут ВСУ.

По данным Spiegel, европейские страны планируют предоставить украинским военным основные боевые танки для двух батальонов – это 80 Leopard – по 40 единиц. Кроме того, Соединенные Штаты Америки оснастят еще один батальон Abrams.

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