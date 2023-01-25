Зима 2023: рекомендации астролога на 26 января

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Овна, вступая в "отношения" сначала с Юпитером, а затем – с Хироном. Как правило, в такое время люди становятся более активными, деятельными и азартными. В результате дела – как профессиональные, так и личные – начинают двигаться гораздо быстрее, чем до этого, но есть в происходящем и негатив: из-за спешки легче сделать ошибки – в том числе и финансового свойства, из-за которых придется в лучшем случае все начинать заново, а в худшем – понести серьезные потери. Вместо обдуманных и взвешенных поступков многие из нас начинают действовать под влиянием импульса и спонтанно, взяв за основу не планомерность, а импровизацию и экспромт.

Мы становимся вспыльчивыми, нервозными, взбалмошными, беспокойными и раздражительными – желательно держать под контролем любые, особенно негативные, эмоции. К счастью, в данном случае присутствие в знаке Овна Юпитера и Хирона будет корректировать иррациональное поведение людей, предостерегая их от необдуманных поступков. А непомерно раздутое тщеславие, которое также будет отличать в это время многих из нас, для людей бизнеса окажется не вредным, а полезным, так что бояться его не стоит.

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