18-летняя дочь Беллуччи и Касселя ошеломила сходством с мамой

18-летняя дочь знаменитых экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя — Дева – посетила модный показ.

Девушку пригласили на показ новой коллекции от Dior Весна-Лето 2023. Дева, конечно же, приняла приглашение. Во время модного показа дочь Беллучи и Касселя сделала несколько фотографий, которыми поделилась в своем фотоблоге.

На фото знаменитость позировала с распущенными вьющимися волосами, черным кружевным платьем и в пальто.

Между тем поклонники Девы обратили внимание на то, насколько же она похожа на свою знаменитую маму. Они сравнили фото модели с модного показа с архивным снимком Моники. Фанаты отметили, что у Девы такие же глаза, как и у мамы, форма уст и черты лица в целом.

Однако, пользователи не отрицали, что молодая модель похоже не только на звездную маму, но и на папу.

Дева Кассель уверенно развивает модельную карьеру. За свой юный возраст девушка украсила страницы многих известных глянцев и участвовала в модных показах популярных брендов.

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