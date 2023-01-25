Украина получит из Европы 80 Leopard: Spiegel сообщил, когда поступят немецкие танки

Европейские страны планируют предоставить украинским военным основные боевые танки для двух батальонов — это 80 Leopard — по 40 единиц. Кроме того, Соединенные Штаты Америки оснастят еще один батальон Abrams.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Издание пишет, что немецкие танки поступят на вооружение ВСУ до конца марта 2023 года. Отмечается, что такой шаг идет в координации с международными партнерами.

"Немцы участвуют (в коалиции — Ред.) с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который, как говорится, финны, испанцы и голландцы также вносят танки этой модели. Поляки и норвежцы собирают второй батальон "Леопардов" типа 2А4. что третий батальон прибудет из США с примерно 30 основными боевыми танками M1 Abrams. Хотя официально об этом еще не было объявлено", — говорится в материале Spiegel.

Подготовка украинских экипажей в Германии должна начаться как можно быстрее, говорится в заявлении. Помимо обучения пакет также включал "логистику, боеприпасы и обслуживание систем".

Leopard Украина

Германия 25 января официально решила передать Украине 14 танков Leopard 2. Речь идет о роте – 14 танков. Их передадут ВСУ из состава Бундесвера. Также Берлин разрешил другим странам отправлять в Украину эту современную тяжелую технику.

Польский премьер Матуеш Моравецкий назвал решение "большим шагом, чтобы остановить Россию ". Глава правительства Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что немецкие Leopard и британские Challenger помогут ВСУ.

К слову, накануне Spiegel со ссылкой на собственные источники заявило, что Берлин принял решение передать Украине основные боевые танки. Отмечалось, что этому, вероятно, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".

Следует заметить, что во время "Рамштайна" решение о поставках Leopard не было принято. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, мол, готовы ускорить передачу танков. Впрочем, если у его страны будет соответствующие договоренности с союзниками.

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