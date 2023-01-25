Ермак объяснил, когда заработает ленд-лиз для Украины

Ермак подчеркнул, что ленд-лиз для Украины из США обязательно заработает. Однако он добавил, что следует помнить и об экономике, ведь программа не бесплатная.

Об этом Ермак рассказал в интервью Forbes.

"Он (ленд-лиз – ред.) есть и он обязательно заработает, но ленд-лиз – не бесплатная помощь. Сегодня все, что получаем, мы получаем как помощь. Надо еще не забывать об экономике. Сегодня одиннадцатый месяц войны, но экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы", — подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП добавил, что сегодня в мире мало стран, которые продержались в такой войне в течение одиннадцати месяцев. Мир верит в Украину, потому и продолжает инвестировать в наших воинов. А ленд-лиз, по словам Ермака, заработает, когда это будет оправдано.

"Как только мы будем понимать, что он нам нужен, это оправданно, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких препятствий для того, чтобы его использовать", — отметил Ермак.

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко также пояснил, что Соединенные Штаты пока не передают военную помощь Украине по программе ленд-лиза, чтобы в будущем сэкономить украинский бюджет.

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