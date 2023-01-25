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Єрмак пояснив, коли запрацює лендліз для України

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Єрмак пояснив, коли запрацює лендліз для України

Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, коли запрацює програма лендлізу для України.

Єрмак наголосив, що лендліз для України зі США обов'язково запрацює. Проте він додав, що слід пам'ятати і про економіку, адже програма не є безкоштовною.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю Forbes.

"Він (лендліз - ред.) є і він обовʼязково запрацює, але лендліз - не безплатна допомога. Сьогодні все, що отримуємо, ми отримуємо як допомогу. Треба ще не забувати про економіку. Сьогодні одинадцятий місяць війни, але економіка працює, держава сплачує пенсії та заробітні плати", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП додав, що сьогодні у світі мало країн, які б протримались у такій війні протягом одинадцяти місяців. Світ вірить в Україну, тому й продовжує інвестувати у наших воїнів. А лендліз, за словами Єрмака, запрацює тоді, коли це буде виправдано.

"Як тільки ми будемо розуміти, що він нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати", - зауважив Єрмак.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко також пояснив, що Сполучені Штати поки не передають військову допомогу Україні за програмою лендлізу, щоб у майбутньому заощадити український бюджет.

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Дата публікації
Перегляди
3038
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