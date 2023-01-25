Єрмак пояснив, коли запрацює лендліз для України

Єрмак наголосив, що лендліз для України зі США обов'язково запрацює. Проте він додав, що слід пам'ятати і про економіку, адже програма не є безкоштовною.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю Forbes.

"Він (лендліз - ред.) є і він обовʼязково запрацює, але лендліз - не безплатна допомога. Сьогодні все, що отримуємо, ми отримуємо як допомогу. Треба ще не забувати про економіку. Сьогодні одинадцятий місяць війни, але економіка працює, держава сплачує пенсії та заробітні плати", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП додав, що сьогодні у світі мало країн, які б протримались у такій війні протягом одинадцяти місяців. Світ вірить в Україну, тому й продовжує інвестувати у наших воїнів. А лендліз, за словами Єрмака, запрацює тоді, коли це буде виправдано.

"Як тільки ми будемо розуміти, що він нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати", - зауважив Єрмак.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко також пояснив, що Сполучені Штати поки не передають військову допомогу Україні за програмою лендлізу, щоб у майбутньому заощадити український бюджет.

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