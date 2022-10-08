Ядерний шантаж РФ vs лендліз: чи вплинуть погрози Путіна на постачання допомоги зі США

Піонтковський нагадав, що за президентства Обами американці взагалі не надавали Україні ніякого озброєння, навіть "джавелінів".

Розмови про ймовірність завдання ядерного удару Росією стратегічно не впливають на надання Штатами озброєння за лендлізом, адже допомога йде "крок за кроком".

Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Уніан".

"Стратегічно - ні, Допомога йде крок за кроком. Але починалося все з чого з американцями при Обамі? Тільки медичні намети видавали і в жодному разі не "Джавеліни", не можна провокувати Путіна. Бігали агенти Росії: "Якщо ви дасте "Джавеліни" ці росіяни розв'яжуть ядерну війну". Ну, дали "Джавеліни", дали "Стінгери", дали важке озброєння. Американці ухиляються від питання, чи передали ATACMS чи ні", – каже експерт.

Піонтковський не виключає, що якась частина ракет ATACMS уже могла бути передана Україні, але українські військові тільки почали з ними ознайомлення.

"І по контактах по військовій лініі росіян попередили, які будуть наслідки на ядерний удар, їм мабуть американці пояснили, що ось ми поки не даємо ATACMS, але якщо ви будете здійснювати цю загрозу... і звичайно тисячу разів обіцяні німецькі "Леопарди" дуже згодилися б для наступу на Херсон", – зазначає російський політолог.

Експерт згадав про статтю головнокомандувача ЗСУ Залужного і генерала Забродського. На думку Піонтковського, ця стаття була написана на прохання Міллі і Остіна, щоб посилити їхні позиції.

"Залужний пише, що єдина сила російської військової машини - це безкарність, її двадцятикратна перевага в дальності вогневого впливу. Без цих ракет Україна може бити максимум на 80 км, а вони, враховуючи дальню авіацію і ракети повітряного базування, – на 2000 км", – підсумував політолог.

Нагадаємо, що 12 вересня Україна надала США список необхідного озброєння. У ньому є ракети ATACMS із дальністю 300 км. Проте Вашингтон поки не дає ЗСУ ці ракети.

Україна своєю чергою запропонувала США повну й постійну видимість переліку можливих російських цілей для ударів і право вето у разі отримання від американської сторони ракет більшої дальності.