Піонтковський заявив, що Росія зазнає поразки у війні: хто буде винен – фюрер чи генерали

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що у поразці у війні проти України президент РФ Володимир Путін звинуватить генералів. Ймовірно, російський диктатор вже усвідомив неминучість поразки.

Про це Піонтковський розповів в інтерв’ю "УНІАН".

"Росія зазнає поразки. Вона вже зазнала колосальної ганебної поразки. Якщо за місяць, що залишився, українці встигнуть звільнити Херсон, це буде повна катастрофа для російської держави і влади", – прогнозує публіцист.

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На його думку, шукаючи наперед винних у поразці, Путін розгорнув цілу кампанію для очорнювання своїх генералів.

"Хто винен: фюрер чи генерали? Фюрер розгорнув кампанію, очорнює генералів. Цей заклик до них здати зброю і перейти на бік, добравши той момент, коли їм загрожує жахлива розправа. Те ж саме, що Сталін зробив з генералом Павловим після поразки 41-го року", – сказав Піонтковський.

Він також прокоментував наслідки мобілізації в РФ, назвавши її вибухом соціальної катастрофи. За це готується масова розправа над генералами.

Катастрофа з мобілізацією

"Рішення про мобілізацію – це соціальна катастрофа, і вона вже вибухнула. Оголошено було, що 300 тисяч(планують призвати – ред.), а виявилося, що планують призвати мільйон. Так немає нічого: ні шкарпеток, ні черевиків, ні обмундирування, ні озброєння – все розкрадено. У цій ситуації пропаганда підводить питання "Великого Путіна підвели генерали". Готується масова розправа над генералами. Їм треба вирішувати: або їх будуть катувати і вбивати, або…" – пояснив опозиціонер.

Він наголосив – "страшну бійню Путін готує для своїх генералів".

"Може, вже навіть усвідомивши неминучість поразки. Ось ця катастрофа повинна бути пояснена кимось. Закінчувати самогубством, як Цар Микола I після здачі Севастополя, він не буде", – вважає Піонтковський.

Чому не звільняють Шойгу

Він також пояснив, чому зараз не звільняють голову Міноборони РФ Сергія Шойгу та генералів.

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"Тому що звільниш зараз, призначиш нових, а через два тижні українці візьмуть Херсон. Вони спеціально розгортають цю кампанію звинувачення генералів. Коли ця катастрофа буде ясна, вони у всьому звинуватять генералів", – прогнозує публіцист.

Він зауважив, що з такими настроями дуже важко вести війну.

Після війни "мобіки" захочуть розправи

Піонтковський також гадає, що мобілізовані росіяни, які виживуть після війни, захочуть вчинити розправу над тими, хто послав їх на фронт.

"На фронт вони женуть робітничо-селянських "мобіків". Це створить їм страшну проблему після війни. Половину цих "мобіків" вб'ють, половина якось виживе, і вони зі своїми автоматами повернуться до російських міст. Ви уявляєте, що вони там влаштують? Те ж саме, що російські солдати в Петрограді 17 року, яких кинули фронт і які були охочі розібратися з тими, хто їх послав. Колосальну кількість проблем Путін запустив", – розповів публіцист.

Розбіжності в Кремлі та заміна Путіну

Зауважимо, в Росії зростає незадоволення діями Путіна, тому у Кремлі йому шукають заміну. В цьому контексті відбуваються залаштункові переговори з Заходом. Про це заявив український дипломат, голова МЗС 2007-2009 років Володимир Огризко.

За даними американської розвідки, серед найближчого оточення Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо диктатору щодо його ведення війни в Україні.

Фахівці американського Інституту вивчення війни припускають, що на сьогодні у Кремлі можуть існувати дві фракції: одна прагне продовжувати війну, інша хоче переговорів із Заходом. Це неабияк підриває видимість стабільності путінського режиму.

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