Клімкін прокоментував вибух на Кримському мосту: "Символ розпаду російської імперії"

Довіра до російського керівництва і особисто до Путіна тепер під питанням.
Ексголова МЗС України Павло Клімкін заявив, що вибух на Кримському мосту 8 жовтня є символом розпаду російської імперії і світ має готуватися до майбутнього.
Про це дипломат написав у Мережі.
Клімкін зазначив, що після цього під питанням опинилася довіра росіян до їхнього президента Володимира Путіна.
"Кримський міст сьогодні – це символ розпаду російської імперії. Так, це лише початок, але довіра до російського керівництва і особисто до Путіна під питанням, "переможний" ореол вже не повернеться, що б не відбулося. Для світу, але й все більше для росіян", – йдеться в повідомленні.
"Зворотній відлік запущено, світ має готуватися до майбутнього", – наголосив ексочільник українського МЗС.
Що відомо про вибух на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту пролунав вранці 8 жовтня. Внаслідок детонації виникла велика пожежа. Росія спершу висувала версію про звичайнісіньке загоряння семи залізничних цистерн із пальним. Проте на мосту таки стався вибух. Ймовірно, здетонувала вантажівка з вибухівкою, що саме рухалася автомобільною частиною мосту.
На фото і відео помітно, що обвалилась автомобільна частина Кримського мосту та значно пошкоджена його залізнична частина.
Офіційні особи України поки що на вибух на Кримському мосту реагують жартами та мемами.
Водночас у Росії традиційно вдалися до погроз. Глова комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький погрожує "невідворотними наслідками", якщо підтвердиться "український слід" у вибуху.
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