Клімкін прокоментував вибух на Кримському мосту: "Символ розпаду російської імперії"

Довіра до російського керівництва і особисто до Путіна тепер під питанням.

Ексголова МЗС України Павло Клімкін заявив, що вибух на Кримському мосту 8 жовтня є символом розпаду російської імперії і світ має готуватися до майбутнього.

Про це дипломат написав у Мережі.

Клімкін зазначив, що після цього під питанням опинилася довіра росіян до їхнього президента Володимира Путіна.

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"Кримський міст сьогодні – це символ розпаду російської імперії. Так, це лише початок, але довіра до російського керівництва і особисто до Путіна під питанням, "переможний" ореол вже не повернеться, що б не відбулося. Для світу, але й все більше для росіян", – йдеться в повідомленні.

"Зворотній відлік запущено, світ має готуватися до майбутнього", – наголосив ексочільник українського МЗС.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Вибух на Кримському мосту пролунав вранці 8 жовтня. Внаслідок детонації виникла велика пожежа. Росія спершу висувала версію про звичайнісіньке загоряння семи залізничних цистерн із пальним. Проте на мосту таки стався вибух. Ймовірно, здетонувала вантажівка з вибухівкою, що саме рухалася автомобільною частиною мосту.

На фото і відео помітно, що обвалилась автомобільна частина Кримського мосту та значно пошкоджена його залізнична частина.

Офіційні особи України поки що на вибух на Кримському мосту реагують жартами та мемами.

Водночас у Росії традиційно вдалися до погроз. Глова комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький погрожує "невідворотними наслідками", якщо підтвердиться "український слід" у вибуху.

Горить кримській міст: перші фото та відео в "Сніданку.Вихідний"

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