Климкин прокомментировал взрыв на Крымском мосту: "Символ распада российской империи"

Доверие к российскому руководству и лично Путину теперь под вопросом.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что взрыв на Крымском мосту 8 октября является символом распада российской империи и мир должен готовиться к будущему.
Об этом дипломат написал в Сети.
Климкин отметил, что после этого под вопросом оказалось доверие россиян к их президенту Владимиру Путину.
"Крымский мост сегодня – это символ распада российской империи. Да, это только начало, но доверие к российскому руководству и лично к Путину под вопросом, "победный" ореол уже не вернется, что бы ни произошло. Для мира, но и все больше для россиян", – говорится в сообщении.
Обратный отсчет запущен, мир должен готовиться к будущему", — подчеркнул экс-глава украинского МИД.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
Взрыв на Крымском мосту раздался утром 8 октября. В результате детонации возник большой пожар. Россия сначала выдвигала версию об обычном возгорании семи железнодорожных цистерн с горючим. Однако на мосту произошел взрыв. Вероятно, сдетонировал грузовик со взрывчаткой, который именно двигался автомобильной частью моста.
На фото и видео заметно, что рухнула автомобильная часть Крымского моста и значительно повреждена его железнодорожная часть.
Официальные лица Украины пока на взрыв на Крымском мосту реагируют шутками и мемами.
В то же время в России традиционно прибегли к угрозам. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий угрожает "неотвратимыми последствиями", если подтвердится "украинский след" во взрыве.
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