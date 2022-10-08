В Кремле издали "методичку" об освещении взрыва на Крымском мосту — СМИ

Правила правильного написания о "хлопке" разослали СМП.
Администрация российского президента-диктатора Владимира Путина выдала рекомендации, как средствам массовой пропаганды писать о взрыве на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября.
Об этом сообщает издание Meduza.
Отмечается, что ресурсу удалось ознакомиться с "рекомендациями" Кремля по освещению "хлопка" на переправе. Свои правила администрация Путна разослала российским СМП.
Инструкции путинской методички:
- мост не разрушен, а только повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
- подготовка к восстановительным работам уже началась;
- Минтранс "запустил новые логистические маршруты";
- Керченская паромная переправа уже работает.
Судя по сообщениям на лентах прокремлевских ресурсов и государственных агентств, рекомендации Кремля уже выполняются.
"Хлопок" на Крымском мосту
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Российские оккупанты сначала сообщили, что загорелась цистерна с топливом на поезде.
Впоследствии в Москве проинформировали, что произошел взрыв, который и привел к пожару. Отмечается, что произошел подрыв грузового автомобиля. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".
Впоследствии Владимир Путин отреагировал на взрыв и поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия.
Читайте также:
- Взрыв на Крымском мосту: появилось видео последствий
- Россияне не могут понять, как грузовик со взрывчаткой заехал на Крымский мост
- Мощный взрыв на Крымском мосту: все подробности (фото, видео)