В Кремле издали "методичку" об освещении взрыва на Крымском мосту — СМИ

Администрация российского президента-диктатора Владимира Путина выдала рекомендации, как средствам массовой пропаганды писать о взрыве на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября.

Об этом сообщает издание Meduza.

Отмечается, что ресурсу удалось ознакомиться с "рекомендациями" Кремля по освещению "хлопка" на переправе. Свои правила администрация Путна разослала российским СМП.

Инструкции путинской методички:

мост не разрушен, а только повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;

подготовка к восстановительным работам уже началась;

Минтранс "запустил новые логистические маршруты";

Керченская паромная переправа уже работает.

Судя по сообщениям на лентах прокремлевских ресурсов и государственных агентств, рекомендации Кремля уже выполняются.

"Хлопок" на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Российские оккупанты сначала сообщили, что загорелась цистерна с топливом на поезде.

Впоследствии в Москве проинформировали, что произошел взрыв, который и привел к пожару. Отмечается, что произошел подрыв грузового автомобиля. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".

Впоследствии Владимир Путин отреагировал на взрыв и поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия.

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