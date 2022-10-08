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В Кремле издали "методичку" об освещении взрыва на Крымском мосту — СМИ

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В Кремле издали "методичку" об освещении взрыва на Крымском мосту — СМИ

Фото: Associated Press

Правила правильного написания о "хлопке" разослали СМП.

Администрация российского президента-диктатора Владимира Путина выдала рекомендации, как средствам массовой пропаганды писать о взрыве на Крымском мосту, произошедшем утром 8 октября.

Об этом сообщает издание Meduza.

Отмечается, что ресурсу удалось ознакомиться с "рекомендациями" Кремля по освещению "хлопка" на переправе. Свои правила администрация Путна разослала российским СМП.

Инструкции путинской методички:

  • мост не разрушен, а только повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
  • подготовка к восстановительным работам уже началась;
  • Минтранс "запустил новые логистические маршруты";
  • Керченская паромная переправа уже работает.

Судя по сообщениям на лентах прокремлевских ресурсов и государственных агентств, рекомендации Кремля уже выполняются.

"Хлопок" на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Российские оккупанты сначала сообщили, что загорелась цистерна с топливом на поезде.

Впоследствии в Москве проинформировали, что произошел взрыв, который и привел к пожару. Отмечается, что произошел подрыв грузового автомобиля. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".

Впоследствии Владимир Путин отреагировал на взрыв и поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4835
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