Взрыв на Крымском мосту: появилось видео последствий

На Крымском мосту произошел пожар. Пока через мост людей не пускают.

После взрыва на Крымском мосту перекрыто движение. В Сети показали видео, во что превратилось сооружение после взрыва.

На кадрах видно, что пожаром разрушены железнодорожное полотно, а взрывом – автомобильное. Остальное просто ушло под воду.

Напомним, 8 октября стало известно, что Крымский мост взорван: повреждено железнодорожное полотно, обрушились пролеты, на мосту горят 7 цистерн из проходившего в этот момент состава.

Представители российских спецслужб сейчас пытаются выяснить, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост.

"Министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и железной дороге на Крымском мосту. В связи с событием оккупанты готовятся запустить паромную переправу.

Все подробности ЧП на Крымском мосту читайте в нашем материале.

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