Вибух на Кримському мосту: з'явилося відео наслідків

На Кримському мосту сталася пожежа. Наразі через міст людей не пускають.

Після вибуху на Кримському мосту перекритий рух. У Мережі показали відео, на що перетворилася споруда після вибуху.

На кадрах видно, що пожежею зруйновані залізничне полотно, а вибухом — автомобільне. Останнє просто пішло під воду.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що Кримський міст підірвано: пошкоджено залізничне полотно, обрушилися прольоти, на мосту горять 7 цистерн зі складу, що проходив у цей момент.

Представники російських спецслужб наразі намагаються з'ясувати, як вантажівка з вибухівкою змогла в'їхати на Кримський міст.

"Міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко повідомив про обмеження руху автомобільною та залізницею на Кримському мосту. У зв'язку з подією окупанти готуються запустити поромну переправу.

Всі подробиці ЧП на Кримському мосту читайте в нашому матеріалі.

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