"Розкол" в Кремлі: ISW розповіли, чим це може обернутися для Путіна

У Кремлі можуть існувати дві фракції: одна прагне продовжувати війну, інша - хоче переговорів із Заходом.

Західні ЗМІ повідомляють про розбіжності всередині Кремля - і це неабияк підриває видимість стабільності режиму російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW зауважують: чутки про протистояння у найближчому оточенні очільника Кремля "підірвали враження сили та контролю", які Путін намагався зобразити протягом понад 20 років свого правління.

"Деякі російські мілблогери після різкої критики голови Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПК "Вагнера" ​​Євгена Пригожина у бік російського вищого військового командування почали припускати, що в Кремлі є дві фракції", - йдеться у звіті.

Зазначається, що Кадиров і так званий "кухар Путіна" Пригожин - частина фракції, яка прагне продовжувати війну в Україні, а також досягати ідеологічних цілей незалежно від ціни. Натомість в опозиції до них чиновники, які хочуть переговорів із Заходом. Вони прагнуть зберегти свої активи та резиденції, але при цьому надто бояться прямого протистояння з Путіним.

В ISW пяснюють, що розбіжності у найближчому оточенні Володимира Путіна та виклики його рішенням можуть зобразити диктатора слабким.

"Правдивість чи помилковість цієї презентації менш важлива, ніж її введення в аудиторію, на яку Путін найбільше покладається для подальшої підтримки у своїй війні", - наголошують аналітики.

Розбіжності в Кремлі

Російське видання "Медуза" опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що в Кремлі президента Володимира Путіна бояться. Втім, його більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом. Але це не завжди підтримує керівна гілка Росії.

Крім того, на тлі критики мобілізації, яку Путін оголосив 21 вересня, диктатор готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Мовляв, саме на нього "фюрер" перекладе провину за поразку у війні. Наразі очільник Кремля шукає підтримку серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. Мовляв, Ковальчук "зрозумів, що війну програно", і запропонував Путіну піти, бо це зможе пом'якшити умови майбутньої капітуляції РФ.

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