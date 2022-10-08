"Раскол" в Кремле: ISW рассказали, чем это может обернуться для Путина

В Кремле могут существовать две фракции: одна стремится продолжать войну, другая хочет переговоров с Западом.

Западные СМИ сообщают о разногласиях внутри Кремля – и это изрядно подрывает видимость стабильности режима российского президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в новом отчете американского Институт изучения войны (ISW).

Специалисты ISW отмечают: слухи о противостоянии в ближайшем окружении главы Кремля "взорвали впечатление силы и контроля", которые Путин пытался изобразить в течение более 20 лет своего правления.

"Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ДК "Вагнера" ​​Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в Кремле есть две фракции", — говорится в отчете.

Отмечается, что Кадыров и так называемый "повар Путина" Пригожин – часть фракции, стремящейся продолжать войну в Украине, а также достигать идеологических целей независимо от цены. В оппозиции к ним чиновники, которые хотят переговоров с Западом. Они стремятся сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным.

В ISW песнят, что разногласия в ближайшем окружении Владимира Путина и вызовы его решениям могут изобразить диктатора слабым.

"Правдивость или ошибочность этой презентации менее важна, чем ее введение в аудиторию, на которую Путин больше всего полагается для дальнейшей поддержки в своей войне", — отмечают аналитики.

Разногласия в Кремле

Российское издание "Медуза" опубликовало материал, в котором говорится, что в Кремле президента Владимира Путина боятся. Впрочем, его больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "русские элиты" перед фактом. Но это не всегда поддерживает руководящая ветвь России.

Кроме того, на фоне критики мобилизации, которую Путин объявил 21 сентября, диктатор готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Мол, именно на него "фюрер" переложит вину за поражение в войне. Теперь глава Кремля ищет поддержку среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. Мол, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, потому что это сможет смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.

Читайте также: