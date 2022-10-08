Поражение России в войне станет роковым для Путина – эксперт

Историк холодной войны в Школе развитых международных исследований Джонсона Хопкинса Сергей Радченко заявил, что президент России Владимир Путин борется с самым серьезным внутриполитическим кризисом за время своего 23-летнего правления.

Об этом пишет издание Reuters.

По словам эксперта, поражение в Украине фатально подорвет авторитет главы Кремля.

"Россия при Путине никогда раньше не находилась в состоянии столь острого кризиса, но сейчас есть именно это чувство, потому что с каждым днем, когда положение России на поле боя ухудшается, ухудшается и положение Путина", — сказал он.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов рассказал, что главу Кремля Владимира Путина предупреждали, что он проиграет войну против Украины, а Россия распадется.

Также есть информация, что в России уже начали искать замену на место Путина, ведь Украина категорически отказалась от переговоров с нынешним главой Кремля. А это очень не понравилось в Кремле.

Ядерный "Армагеддон" неизбежен: Байден ответил на угрозы Путина

Читайте также: