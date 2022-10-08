Поразка Росії у війні стане фатальною для Путіна – експерт

Історик холодної війни у Школі розвинених міжнародних досліджень Джонсона Хопкінса Сергій Радченко заявив, що президент Росії Володимир Путін бореться із найсерйознішою внутрішньополітичною кризою за час свого 23-річного правління.

Про це пише видання Reuters.

Зі слів експерта, поразка в Україні фатально підірве авторитет глави Кремля.

"Росія за Путіна ніколи раніше не перебувала в стані настільки гострої кризи, але зараз є саме це відчуття, тому що з кожним днем, коли становище Росії на полі бою погіршується, погіршується і становище Путіна", — сказав він.

Раніше стало відомо, що колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов розповів, що очільника Кремля Володимира Путіна попереджали, що він програє війну проти України, а Росія розпадеться.

Такоє є інформація, що у Росії уже почали шукати заміну на місце Путіна, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля. А це дуже не сподобалося у Кремлі.

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