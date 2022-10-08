Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поразка Росії у війні стане фатальною для Путіна – експерт

Дата публікації
Перегляди
898
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поразка Росії у війні стане фатальною для Путіна – експерт

Фото: Associated Press

Експерт впевнений, що поразка в Україні призведе російського диктатора до режиму катастрофи.

Історик холодної війни у Школі розвинених міжнародних досліджень Джонсона Хопкінса Сергій Радченко заявив, що президент Росії Володимир Путін бореться із найсерйознішою внутрішньополітичною кризою за час свого 23-річного правління.

Про це пише видання Reuters.

Зі слів експерта, поразка в Україні фатально підірве авторитет глави Кремля.

"Росія за Путіна ніколи раніше не перебувала в стані настільки гострої кризи, але зараз є саме це відчуття, тому що з кожним днем, коли становище Росії на полі бою погіршується, погіршується і становище Путіна", — сказав він.

Раніше стало відомо, що колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов розповів, що очільника Кремля Володимира Путіна попереджали, що він програє війну проти України, а Росія розпадеться. 

Такоє є інформація, що у Росії уже почали шукати заміну на місце Путіна, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля. А це дуже не сподобалося у Кремлі. 

Ядерний "Армагеддон" неминучий: Байден відповів на погрози Путіна

Ядерний "Армагеддон" неминучий: Байден відповів на погрози Путіна

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація