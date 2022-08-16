Бунт на корабле: Медведев публично оскорбил Путина

Похоже Дмитрий Медведев решил отомстить Путину за то, что тот публично поиздевался над ним.

Ранее телеграмм-канал Generall SVR рассказывал, что у диктатора Путина очень специфическое чувство юмора. Так, отправив заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева главой координационной делегации в ЛНР с формулировкой: "Кто может лучше всех координировать алкоголиков и наркоманов, как не главный алкоголик России", Путин просто поиздевался над Дмитрием Анатольевичем.

Отместка не заставила себя долго ждать. Сегодня на этом же канале появилась другая информация, если верить ей, то Дмитрий Медведев не постеснялся публично высказаться о Путине.

"В кремлевских кругах активно обсуждают высказывание Дмитрия Медведева о том, что "никто не заметил, как Путин стал главным маргиналом страны". Обсуждают не только само высказывание, но и "бесстрашие" Дмитрия Анатольевича, который высказал это прогрессивное мнение в присутствии большого количества людей, а форма подачи и посыл были четкие и безапелляционные", - пишут на канале.

Путин и Медведев / Фото: Associated Press

Ранее на этом же канале уже появлялась информация о том, что Медведев одной ногой в дурдоме и после неудачной попытки суицида на фоне алкоголизма к нему был приставлен врач психиатр. Даже интересно, как отреагирует на инцидент Путин в этот раз.

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