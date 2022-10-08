Взрыв на Крымском мосту: в России открыли уголовное производство

На переправе обрушились два автомобильных пролета.

Российский следственный комитет открыл уголовное дело по факту взрыва Крымского моста, произошедшего утром 8 октября.

Об этом сообщили в СК России.

Отмечается, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов для расследования происшествия.

По предварительной информации, отмечают в СК, утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате этого вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Обрушились два автомобильных пролета.

Что известно о "хлопке" на Крымском мосту

"Хлопок" произошел в субботу утром на Крымском мосту. Российские оккупанты сначала сообщили о пожаре на переправе. Мол, загорелась цистерна с топливом.

Впоследствии в Москве проинформировали, что возник пожар в результате взрыва. Произошел подрыв грузового автомобиля, рассказали в российском Национальном антитеррористическом комитете.

Впоследствии Владимир Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту. Он поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия.

Читайте также: