Взрыв на Крымском мосту: в России открыли уголовное производство

На переправе обрушились два автомобильных пролета.
Российский следственный комитет открыл уголовное дело по факту взрыва Крымского моста, произошедшего утром 8 октября.
Об этом сообщили в СК России.
Отмечается, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов для расследования происшествия.
По предварительной информации, отмечают в СК, утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате этого вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Обрушились два автомобильных пролета.
Что известно о "хлопке" на Крымском мосту
"Хлопок" произошел в субботу утром на Крымском мосту. Российские оккупанты сначала сообщили о пожаре на переправе. Мол, загорелась цистерна с топливом.
Впоследствии в Москве проинформировали, что возник пожар в результате взрыва. Произошел подрыв грузового автомобиля, рассказали в российском Национальном антитеррористическом комитете.
Впоследствии Владимир Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту. Он поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия.
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