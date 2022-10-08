Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту

Российский президент-диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту – взрыва, произошедшего утром 8 октября.

Об этом сообщил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, пишут российские ОМП.

По словам Пескова, комиссия должна "выяснить причины происшествия и как можно быстрее ликвидировать последствия". В ее состав войдут силовые структуры страны-агрессорки, а также "власть" аннексированного Крыма.

"Владимир Путин в связи с чрезвычайным событием на Крымском мосту получил доклады главы правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, главы МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", — заявил Песков

Что известно о "хлопке" на Крымском мосту

Долгожданный "хлопок" произошел в субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту. Сначала российские оккупанты сообщили о пожаре. Мол, загорелась цистерна с топливом. Из видео и фото в Сети видно, что "развлекло" на Крымском мосту мощно.

По версии российского Национального антитеррористического комитета произошел подрыв грузового автомобиля. Именно поэтому, сообщают, частично обрушились два автомобильных пролета. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".

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