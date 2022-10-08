Путін відреагував на вибух на Кримському мосту

Російський президент-диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту - вибух, який стався зранку 8 жовтня.

Про це повідомив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

За словами Пєскова, комісія має "з'ясувати причини події та якнайшвидше ліквідувати наслідки". До її складу увійдуть силові структури країни-агресорки, а також "влада" анексованого Криму

"Володимир путін у зв'язку з надзвичайною подією на Кримському мосту отримав доповіді голови уряду РФ Михайла Мішустіна, віце-прем'єра Марата Хуснулліна, очльника МНС Олександра Курєнкова та Мінтрансу Геннадія Савельєва, а також керівників силових відомств", – заявив Пєсков

Що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Довгоочікувана "бавовна" сталася у суботу вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту. Спочатку російські окупанти повідомили про пожежу. Мовляв, зайнялася цистерна з паливом. З відео та фото у Мережі, видно, що "забавовнило" на Кримському мосту потужно.

За версією російського Національного антитерористичного комітету, стався підрив вантажного автомобіля. Саме через це, повідомляють, частково обвалилися два автомобільні прольоти. Спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів".

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