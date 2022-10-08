Потужний вибух на Кримському мосту: всі подробиці (фото, відео)

В Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада стверджує, що зайнялася цистерна з паливом.

Сьогодні, 8 жовтня, на Керченському мосту стався потужний вибух. Вибух прогримів близько 6:00.

За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань.

“О 6:05 апаратура показала хибну зайнятість на залізничних коліях на залізничній частині транспортного переходу через Керченську протоку. Відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються”, – йдеться у повідомленні Кримської залізниці.

Фото: Baza

Місцеві повідомляють, що автомобільна дорога на мосту пошкоджена. Рух транспорту зупинено. За свідченням очевидців, на міст перестали пускати автівки, ліквідують пожежу.

Окупаційна "влада" Криму також заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи через протоку.

У антитерористичному комітеті РФ заявили про свою версію - на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило загоряння семи залізничних паливних цистерн. Два автомобільні прольоти мосту частково обрушені.

Президент РФ Володимир Путін створити урядову комісію у зв'язку з надзвичайною подією.

В Криму після вибуху та пожежі на Кримському мосту почалася паніка. Зокрема, жителі почали штурмувати АЗС. Там утворилися величезні черги.

Реакція України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк коментуючи пожежу на Кримському мосту, наголосив, що "усе незаконне має бути зруйновано".

"Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане", - йдеться у дописі.

Довідка:

Міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року, а вже за рік Росія запустила ним залізничне сполучення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, бо саме через нього Росія перекидає підкріплення своїй армії.

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