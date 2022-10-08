Ракетний удар по Харкову: постраждав один чоловік

У ніч проти 8 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Обстріляли обласний центр - Салтівський та Основ’янський райони. Внаслідок нічного ракетного удару чоловік 45 років отримав осколкові поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Також пошкоджено спорткомплекс, нежитлові приміщення, господарчі споруди, автомобілі, гаражі, є влучання на відкритих територіях.

Російські війська протягом минулої доби завдавали ударів по Куп’янському, Богодухівському, Харківькому, Ізюмському районах Харківщини.

Протягом доби до медичних закладів госпіталізували шсть людей. Крім Харкова, один постраждалий є у Харківькому районі. Крмі того, в Ізюмському четверо людей постраждали внаслідок підривів на мінах.

​​Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 695 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація на Харківщині

У ніч проти 8 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову з російського Бєлгорода. Запускали ракети типу С-300.

Протягом минулої доби ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, на Харківщині - Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне тощо. Росіяни били з з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, повідомили у Генштабі.

Напередодні російська армія вперше атакувала Харків дронами-камікадзе. Окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського район. На місці "прильотів" виникла пожежа.

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