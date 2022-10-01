Посівний календар на 2022 рік: таблиця для жовтня

Жовтень вважається неоднозначним місяцем для садівництва та городництва. Адже досить важко вгадати, якою буде погода. Однак існує посівний календар на жовтень 2022 року, який допоможе підібрати найбільш оптимальний час для висаджування весняних цибулинних та інших робіт. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

У місячному календарі в Зеленій садибі розповіли, що і коли варто висаджувати в жовтні, щоб отримати хороший результат.

Сприятливі дні для садових і городніх робіт в жовтні 2022

Боротьба з бур’янами (сапання) - 1, 3-4, 9, 21-28, 30-31 жовтня;

- 1, 3-4, 9, 21-28, 30-31 жовтня; Розпушування та робота з ґрунтом - 2-11, 18-20, 26-28, 30, 31 жовтня;

- 2-11, 18-20, 26-28, 30, 31 жовтня; Пророщування насіння - 2-4, 7-8, 11-12, 16-17, 23-24, 26-27, 30-31 жовтня;

- 2-4, 7-8, 11-12, 16-17, 23-24, 26-27, 30-31 жовтня; Пікірування, проріджування - 3-7, 11-15, 23-24, 27-28 жовтня;

- 3-7, 11-15, 23-24, 27-28 жовтня; Поливання - 1-3, 7-9, 16-17, 26-27, 30-31 жовтня;

- 1-3, 7-9, 16-17, 26-27, 30-31 жовтня; Підживлення органічними добривами - 9-12, 16-17, 26-27 жовтня;

- 9-12, 16-17, 26-27 жовтня; Підживлення мінеральними добривами - 2-4, 6-8, 16-17, 26-27;

- 2-4, 6-8, 16-17, 26-27; Компостування, закладання зелених добрив - 7-8, 16-17, 21-22, 26-27 жовтня;

- 7-8, 16-17, 21-22, 26-27 жовтня; Обрізання, омолодження, формування - 1-2, 13-15, 23-24, 28-29 жовтня;

- 1-2, 13-15, 23-24, 28-29 жовтня; Підстригання газону, косовиця трав - 7, 8, 13, 14, 15, 30 жовтня;

- 7, 8, 13, 14, 15, 30 жовтня; Прищипування, пасинкування - 3-7, 29, 30 жовтня;

- 3-7, 29, 30 жовтня; Боротьба з шкідниками та захворюваннями - 5-6, 10, 13-15, 18-22, 25 жовтня;

- 5-6, 10, 13-15, 18-22, 25 жовтня; Профілактичні оброблення - 1, 13-15, 21-22, 28, 29 жовтня;

- 1, 13-15, 21-22, 28, 29 жовтня; Заготівля живців та прикопування відводків - 2-4, 7, 8, 26-27, 30, 31 жовтня;

- 2-4, 7, 8, 26-27, 30, 31 жовтня; Щеплення та окулювання - 2-4, 7-8, 16-17, 30-31 жовтня;

- 2-4, 7-8, 16-17, 30-31 жовтня; Оброблення, ремонт теплиць та парників - 8, 11, 12, 25 жовтня;

- 8, 11, 12, 25 жовтня; Прибирання на ділянці - 2-4, 16-22 жовтня;

- 2-4, 16-22 жовтня; Ремонтні та будівельні роботи - 18, 19, 20, 21, 25 жовтня;

- 18, 19, 20, 21, 25 жовтня; Збирання врожаю - 1, 11-12, 18-20, 25, 28-29 жовтня;

- 1, 11-12, 18-20, 25, 28-29 жовтня; Збирання квітів та лікарських трав - 1-4, 7, 18-23, 28-31 жовтня;

- 1-4, 7, 18-23, 28-31 жовтня; Збирання насіння - 1, 5-6, 10, 18-20, 23-24, 28-29 жовтня;

- 1, 5-6, 10, 18-20, 23-24, 28-29 жовтня; Консервація, сушіння - 1, 11-24, 26-29 жовтня;

- 1, 11-24, 26-29 жовтня; Засолювання та квашення - 3, 4, 5, 6, 30 жовтня.

Посівний календар на жовтень 2022 року: для різних культур

Коренеплоди:

Буряк, морква, пастернак - 11, 12, 23, 24, 30, 31 жовтня;

Редис - 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 жовтня;

Селера, петрушка на корінь - 11, 12, 23, 30, 31 жовтня.

Цибулеві:

Цибуля городня - 23, 26, 27, 30,31 жовтня;

Цибуля на зелень, шніт - 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня;

Часник - 7, 8, 26, 27 жовтня;

Цибуля порей, рокамболь та інші - 26, 27 жовтня.

Овочі до столу та на зберігання:

Гострий та декоративний перець - 7, 8, 26, 27 жовтня;

Кале, пак-чой та інша листова капуста - 2, 3, 16, 17, 26, 27 жовтня;

Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) - 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 жовтня;

Міцелій - 23 жовтня.

Зелень та трави:

Листовий салат - 7, 8, 10 жовтня;

Шпинат - 2, 3, 11, 12, 26, 27 жовтня;

Рукола, крес, листова гірчиця - 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня;

Мангольд та інші листові овочі - 2, 3, 11, 12, 30, 31 жовтня;

Щавель - 7, 8, 10, 26, 27 жовтня;

Кріп та фенхель - 7, 8, 10, 26, 27 жовтня;

Петрушка, кінза та селера на листя - 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня;

Базилік, материнка, розмарин - 7, 8, 10, 26, 27 жовтня;

Лікарські та чайні культури - 1, 23, 26, 27, 28, 29 жовтня;

Мікрозелень - 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня.

Ягідно-плодовий сад:

Суниця та полуниця - 2, 3, 13-17, 26-27, 30 жовтня;

Яблуня - 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 жовтня;

Груша, айва - 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 жовтня;

Абрикос, вишня, слива, персик - 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 жовтня;

Черешня - 7-8, 11-12, 18-21 жовтня;

Волоський горіх, фундук - 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 жовтня;

Калина, шипшина, горобина, обліпиха - 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 жовтня;

Глід - 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 жовтня;

Малина - 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 жовтня;

Смородина - 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 жовтня;

Аґрус та інші ягідники - 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 жовтня;

Виноград - 7-8, 13-23, 26-27 жовтня.

Декоративні рослини: