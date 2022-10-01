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Посевный календарь на 2022 год: таблица для октября

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Посевный календарь на 2022 год: таблица для октября

Посевный календарь на 2022 год: таблица для октября / Фото: pixabay.com

Октябрь считается неоднозначным месяцем для садоводства и огородничества. Ведь достаточно сложно угадать, какой будет погода. Однако существует посевной календарь на октябрь 2022, который поможет подобрать наиболее оптимальное время для высадки весенних луковичных и других работ. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В лунном календаре в Зелена садиба рассказали, что и когда следует высаживать в октябре, чтобы получить хороший результат.

Благоприятные дни для садовых и огородных работ в октябре 2022 года.

  • Борьба с сорняками (сапанья) – 1, 3-4, 9, 21-28, 30-31 октября;
  • Рыхление и работа с грунтом — 2-11, 18-20, 26-28, 30, 31 октября;
  • Проращивание семян – 2-4, 7-8, 11-12, 16-17, 23-24, 26-27, 30-31 октября;
  • Пикирование, прореживание – 3-7, 11-15, 23-24, 27-28 октября;
  • Поливы – 1-3, 7-9, 16-17, 26-27, 30-31 октября;
  • Подкормка органическими удобрениями – 9-12, 16-17, 26-27 октября;
  • Подкормка минеральными удобрениями – 2-4, 6-8, 16-17, 26-27;
  • Компостирование, закладка зеленых удобрений – 7-8, 16-17, 21-22, 26-27 октября;
  • Обрезка, омоложение, формирование – 1-2, 13-15, 23-24, 28-29 октября;
  • Подстригание газона, сенокос трав — 7, 8, 13, 14, 15, 30 октября;
  • Прищипывание, пасынкование – 3-7, 29, 30 октября;
  • Борьба с вредителями и заболеваниями – 5-6, 10, 13-15, 18-22, 25 октября;
  • Профилактические обработки – 1, 13-15, 21-22, 28, 29 октября;
  • Заготовка черенков и прикапывание отводков – 2-4, 7, 8, 26-27, 30, 31 октября;
  • Прививка и окулировка – 2-4, 7-8, 16-17, 30-31 октября;
  • Обработка, ремонт теплиц и парников – 8, 11, 12, 25 октября;
  • Уборка на участке – 2-4, 16-22 октября;
  • Ремонтные и строительные работы – 18, 19, 20, 21, 25 октября;
  • Уборка урожая – 1, 11-12, 18-20, 25, 28-29 октября;
  • Сбор цветов и лекарственных трав – 1-4, 7, 18-23, 28-31 октября;
  • Уборка семян – 1, 5-6, 10, 18-20, 23-24, 28-29 октября;
  • Консервация, сушка – 1, 11-24, 26-29 октября;
  • Засолка и квашение – 3, 4, 5, 6, 30 октября.

Посевной календарь на октябрь 2022: для разных культур

Корнеплоды:

  • Свекла, морковь, пастернак – 11, 12, 23, 24, 30, 31 октября;
  • Редис – 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 октября;
  • Сельдерей, петрушка на корень – 11, 12, 23, 30, 31 октября.

Луковые:

  • Лук огородный – 23, 26, 27, 30,31 октября;
  • Лук на зелень, шнит – 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября;
  • Чеснок – 7, 8, 26, 27 октября;
  • Лук порей, рокамболь и другие – 26, 27 октября.

Овощи к столу и хранению:

  • Острый и декоративный перец – 7, 8, 26, 27 октября;
  • Кале, пак-чой и другая листовая капуста – 2, 3, 16, 17, 26, 27 октября;
  • Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) – 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 октября;
  • Мицелий – 23 октября.

Зелень и травы:

  • Листовый салат – 7, 8, 10 октября;
  • Шпинат – 2, 3, 11, 12, 26, 27 октября;
  • Рукола, кресс, листовая горчица – 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября;
  • Мангольд и другие листовые овощи – 2, 3, 11, 12, 30, 31 октября;
  • Щавель – 7, 8, 10, 26, 27 октября;
  • Укроп и фенхель – 7, 8, 10, 26, 27 октября;
  • Петрушка, кинза и сельдерей на листьях — 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября;
  • Базилик, душица, розмарин – 7, 8, 10, 26, 27 октября;
  • Лекарственные и чайные культуры – 1, 23, 26, 27, 28, 29 октября;
  • Микрозелень – 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября.

Ягодно-плодовый сад:

  • Земляника и клубника — 2, 3, 13-17, 26-27, 30 октября;
  • Яблоня – 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 октября;
  • Груша, айва – 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 октября;
  • Абрикос, вишня, слива, персик – 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 октября;
  • Черешня – 7-8, 11-12, 18-21 октября;
  • грецкий орех, фундук – 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 октября;
  • Калина, шиповник, рябина, облепиха – 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 октября;
  • Боярышник – 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 октября;
  • Малина – 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 октября;
  • Смородина – 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 октября;
  • Крыжовник и другие ягодники — 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 октября;
  • Виноград – 7-8, 13-23, 26-27 октября.

Декоративные растения:

  • Газон, почвопокровные растения – 1-3, 10, 16-22, 28, 31 октября;
  • Однолетники – 2, 3, 10, 16, 17, 23, 29, 30 октября;
  • Луковичные и клубневые – 2-3, 7-8, 11-22, 26, 27, 30 октября;
  • Травянистые многолетники – 7, 11-13, 16-23, 26, 27 октября;
  • Хвойные – 7-8, 11-23, 26, 27 октября;
  • Живые ограждения – 1, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 23, 28, 29 октября;
  • Кустарники и деревья – 7, 8, 11-23, 26, 27 октября;
  • Кудрявые и плетистые культуры — 1-3, 7, 8, 13-15, 20-22, 28, 30-31 октября;
  • Сидераты – 1-3, 11-12, 16-23, 26-31 октября.

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