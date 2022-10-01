Посевный календарь на 2022 год: таблица для октября

Октябрь считается неоднозначным месяцем для садоводства и огородничества. Ведь достаточно сложно угадать, какой будет погода. Однако существует посевной календарь на октябрь 2022, который поможет подобрать наиболее оптимальное время для высадки весенних луковичных и других работ. Читайте об этом в материале ТСН.ua.