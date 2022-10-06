Російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе: що відомо

Окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Крім того, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне тощо. Потягом доби до лікарень шпиталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.

Своєю чергою, в Офісі генерального прокурора повідомили, що за фактом атаки на Харків відкрили провадження. За даними слідства, окупанти РФ обстріляли місто близько 2:30 та 4:40. Снаряди влучили на територію підприємства. Внаслідок обстрілу розпочалась пожежа, пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.

Фото: Прокуратура Харківської області

Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомлялося, 6 жовтня армія РФ обстріляла ракетами територію Хмельниччини. До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 05:40. Вона тривала майже пів години - до 06:09.

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