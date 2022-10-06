Команда Путіна про ядерний удар може не дійти до виконавця - Жданов

Президент Росії Володимир Путін не зможе ухвалити рішення про застосування ядерної зброї так, щоб про це заздалегідь не дізналися на Заході. Нинішні погрози Путіна є блефом, і навіть якщо він віддасть відповідний наказ про ядерний удар, не факт, що його буде виконано.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За його словами, "як тільки в Кремлі на нараді піднімуть питання про застосування ядерної зброї, західна розвідка буде вже про це знати".

Жданов також роз'яснив процедуру віддачі та виконання наказу про застосування ядерної зброї:

"Від віддачі наказу до застосування може пройти від декількох годин до декількох діб. Це буде залежати, по-перше, від того, який вид озброєння буде обрано, і по-друге - від технічної готовності засобів його застосування. Наприклад, всі місця зберігання російської ядерної зброї знаходяться за Уралом. Так що питання транспортування буде основним, щоб доставити цей заряд на місце, де сумістити засіб застосування і сам ядерний боєзаряд".

Військовий експерт не виключив, що оточення Путіна може злякатися і заблокувати його наказ. На запитання, чи можливий такий сценарій, він відповів:

"Цілком імовірно. До речі, чим далі розвиваються події на фронті на нашу користь, тим більше вірогідність того, що ця команда може просто не дійти до виконавця".

Жданов оцінив нинішні погрози Кремля щодо застосування ядерної зброї:

"Поки не почалося ніяких практичних кроків щодо застосування ядерної зброї, це все виглядає як блеф і шантаж. Як тільки після заяв про застосування Путін почне обговорювати це на нарадах з силовиками, тоді ми можемо сприймати це як реальну загрозу. Поки що це блеф і шантаж", - наголосив він.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчим часом РФ не використає проти України ядерну зброю.

"Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України", - запевнив Буданов.

Колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус каже, що наразі реальних доказів, що РФ збирається застосувати зброю масового знищення, немає.

"Якщо гіпотетично уявити, що Росія завдасть ядерного удару по Україні, США і країни НАТО об'єднають зусилля для знищення російської армії в Україні, а також кожного корабля ЧФ РФ в окупованому Криму та Чорному морі", - заявив генерал.

Читайте також: