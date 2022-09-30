Буданов розповів, чи використає Росія проти України ядерну зброю

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчим часом РФ не використає проти України ядерну зброю.
Буданов наголосив, що у найближчій перспективі немає причин вважати, що РФ обстріляє Україну ядерною зброєю.
Про це голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України сказав в етері телемарафону на каналі "1+1"
"Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України", - пояснив Буданов.
Нагадаємо, російський диктатор Путін 30 вересня під час спроби анексії частини України вкотре заговорив про застосування ядерної зброї.
У відповідь генсек НАТО заявив, що Альянс відреагує, якщо Росія застосує проти України ядерну зброю. Альянс зараз стежить за тим, що робить Росія, адже держава-агресорка повинна розуміти, що ядерну війну неможливо виграти.
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