Буданов розповів, чи використає Росія проти України ядерну зброю

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчим часом РФ не використає проти України ядерну зброю.

Буданов наголосив, що у найближчій перспективі немає причин вважати, що РФ обстріляє Україну ядерною зброєю.

Про це голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України сказав в етері телемарафону на каналі "1+1"

"Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, російський диктатор Путін 30 вересня під час спроби анексії частини України вкотре заговорив про застосування ядерної зброї.

У відповідь генсек НАТО заявив, що Альянс відреагує, якщо Росія застосує проти України ядерну зброю. Альянс зараз стежить за тим, що робить Росія, адже держава-агресорка повинна розуміти, що ядерну війну неможливо виграти.

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