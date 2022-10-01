Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля Одеси дві російські ракети влучили в промисловий об'єкт

Дата публікації
Перегляди
4493
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля Одеси дві російські ракети влучили в промисловий об'єкт

ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Внаслідок ракетного удару по Одеській області пошкоджено електропідстанцію, виникла пожежа в гаражі.

Удосвіта 1 жовтня в Одеській області російські окупанти здійснили ракетну атаку, пошкодивши електропідстанцію на об'єкті промислової інфраструктури.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Ростислав Братчук.

"Двома ракетами, ймовірно, "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано", - написав він.

За словами Братчука, постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Нагадаємо, над ранок 1 жовтня у місті Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги внаслідок обстрілу постраждав житловий будинок. На місці події працюють аварійні та рятувальні служби.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація