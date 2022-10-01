Біля Одеси дві російські ракети влучили в промисловий об'єкт

Внаслідок ракетного удару по Одеській області пошкоджено електропідстанцію, виникла пожежа в гаражі.
Удосвіта 1 жовтня в Одеській області російські окупанти здійснили ракетну атаку, пошкодивши електропідстанцію на об'єкті промислової інфраструктури.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Ростислав Братчук.
"Двома ракетами, ймовірно, "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано", - написав він.
За словами Братчука, постраждалих внаслідок обстрілу не було.
Нагадаємо, над ранок 1 жовтня у місті Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги внаслідок обстрілу постраждав житловий будинок. На місці події працюють аварійні та рятувальні служби.
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