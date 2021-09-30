Церковне свято 1 жовтня: день пам'яті мучениць Софіі та Ірини

Цього дня у давнину було заведено вирушати на збирання шипшини з якої готували повидло, компоти, мармелад та робили чай.
1 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох мучениць – Софії та Ірини, що жили в Єгипті в 3 столітті. Вони були страчені за часів імператора Авреліана. Їхні мощі згодом були перенесені Костянтином Великим в Царгород.
Народні традиції і прикмети
За народним календарем сьогодні – день Ірини або Арини. В цей час люди вирушали на збирання шипшини, тому що вірили, що саме на Ірину вона набуває надзвичайних лікувальних властивостей. Її активно використовували в народній медицині для приготування вітамінних напоїв, які вживали для зміцнення імунітету. З шипшини також готували різні смачні десерти – повидло, компоти, мармелад. Популярний був чай із плодів горобини і шипшини.
1 жовтня продовжували дівочі посиденьки. Зазвичай поєднували їх із заготівлею капусти на зиму. Заведено було збиратися разом і шинкувати, солити капусту, одночасно радіти, розмовляти, співати пісні.
Спостерігали цього дня за журавлями. Якщо вони починали відлітати у теплі краї, то на Покров чекали перших серйозних морозів. Якщо журавлів видно не було, то вважалося, що до Артем'єва дня жодному морозу не бути.
- Листя на березі не опало – до пізнього снігу.
- Якщо бур'яни дуже високі – до сніжної зими.
- Яка погода цього дня, такою вона буде і 1 квітня.
Що заборонено робити 1 жовтня
- Цього дня не варто хизуватися перед іншими своїми успіхами та досягненнями, а також просити у Господа більше, ніж вам необхідно.
- Сьогодні не варто лінуватись, адже потрібно робити заготівлі на зиму, збирати гриби, сушити ягоди тощо.
- Не можна прибирати павутину, якщо ви її помітили. Нехай плететься далі, адже вона знаменує теплу погоду.
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