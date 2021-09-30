Церковне свято 1 жовтня: день пам'яті мучениць Софіі та Ірини

Цього дня у давнину було заведено вирушати на збирання шипшини з якої готували повидло, компоти, мармелад та робили чай.

1 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох мучениць – Софії та Ірини, що жили в Єгипті в 3 столітті. Вони були страчені за часів імператора Авреліана. Їхні мощі згодом були перенесені Костянтином Великим в Царгород.

Народні традиції і прикмети

За народним календарем сьогодні – день Ірини або Арини. В цей час люди вирушали на збирання шипшини, тому що вірили, що саме на Ірину вона набуває надзвичайних лікувальних властивостей. Її активно використовували в народній медицині для приготування вітамінних напоїв, які вживали для зміцнення імунітету. З шипшини також готували різні смачні десерти – повидло, компоти, мармелад. Популярний був чай ​​із плодів горобини і шипшини.

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1 жовтня продовжували дівочі посиденьки. Зазвичай поєднували їх із заготівлею капусти на зиму. Заведено було збиратися разом і шинкувати, солити капусту, одночасно радіти, розмовляти, співати пісні.

Спостерігали цього дня за журавлями. Якщо вони починали відлітати у теплі краї, то на Покров чекали перших серйозних морозів. Якщо журавлів видно не було, то вважалося, що до Артем'єва дня жодному морозу не бути.

Листя на березі не опало – до пізнього снігу.

Якщо бур'яни дуже високі – до сніжної зими.

Яка погода цього дня, такою вона буде і 1 квітня.

Що заборонено робити 1 жовтня

Цього дня не варто хизуватися перед іншими своїми успіхами та досягненнями, а також просити у Господа більше, ніж вам необхідно.

Сьогодні не варто лінуватись, адже потрібно робити заготівлі на зиму, збирати гриби, сушити ягоди тощо.

Не можна прибирати павутину, якщо ви її помітили. Нехай плететься далі, адже вона знаменує теплу погоду.

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