Церковный праздник 1 октября: день памяти мучениц Софии и Ирины

В этот день в древности было принято отправляться на сбор шиповника из которого готовили повидло, компоты, мармелад и делали чай.

1 октября православная церковь чтит память двух мучениц — Софии и Ирины, живших в Египте в 3 веке. Они были казнены при императоре Аврелиана. Их мощи впоследствии были перенесены Константином Великим в Царьград.

Народные традиции и приметы

По народному календарю сегодня — день Ирины или Арины. В это время люди отправлялись на сбор шиповника, потому что верили, что именно на Ирину он приобретает чрезвычайные лечебные свойства. Его активно использовали в народной медицине для приготовления витаминных напитков, которые употребляли для укрепления иммунитета. Из шиповника также готовили различные вкусные десерты — повидло, компоты, мармелад. Популярен был чай из плодов рябины и шиповника.

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1 октября продолжались девичьи посиделки. Обычно сочетали их с заготовкой капусты на зиму. Принято было собираться вместе и шинковать, солить капусту, одновременно радоваться, разговаривать, петь песни.

Наблюдали в этот день за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров ждали первых серьезных морозов. Если журавлей видно не было, то считалось, что до Артемьева дня ни одному морозу не быть.

Листья с березы не опали — к позднему снегу.

Если сорняки очень высокие — к снежной зиме.

Какая погода в этот день, такой она будет и на 1 апреля.

Что запрещено делать 1 октября

В этот день не стоит кичиться перед другими своими успехами и достижениями, а также просить у Господа больше, чем вам необходимо.

Сегодня не стоит лениться, ведь нужно делать заготовки на зиму, собирать грибы, сушить ягоды и прочее.

Нельзя убирать паутину, если вы ее заметили. Пусть плетется дальше, ведь она знаменует теплую погоду.

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