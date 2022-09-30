Буданов рассказал, использует ли Россия против Украины ядерное оружие

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшее время РФ не использует против Украины ядерное оружие.

Буданов подчеркнул, что в обозримой перспективе нет причин считать, что РФ обстреляет Украину ядерным оружием.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины сказал в эфире телемарафона на канале "1+1"

"Могу сказать единственное: на сегодняшний день нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины", — пояснил Буданов.

Напомним, российский диктатор Путин 30 сентября при попытке аннексии части Украины в очередной раз заговорил о применении ядерного оружия.

В ответ генсек НАТО заявил, что Североатлантический союз отреагирует, если Россия применит против Украины ядерное оружие. Альянс сейчас следит за тем, что делает Россия, ведь государство-агрессор должен понимать, что я дерну войну невозможно выиграть.

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