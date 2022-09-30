Слабость России и членство Украины в НАТО: главное из пресс-конференции Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил попытку России аннексировать территории Украины и назвал это проявлением слабости. Он также заверил Украину в дальнейшей поддержке и прокомментировал намерение вступить в Альянс.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции 30 сентября. ТСН.ua собрал главные заявления главы НАТО.

О попытке аннексии

Генсек НАТО назвал признаком слабости попытку президента РФ Владимира Путина аннексировать украинские территории.

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"Это признак слабости. Это признание показывает, что война России против Украины не происходит так, как запланировано. Путин потерпел поражение в своих стратегических целях", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО выражает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также заверил государство в дальнейшей поддержке.

Вступление Украины в НАТО

Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для любой демократической страны, комментируя вопрос о возможности ускоренной процедуры вступления Украины в Альянс.

"Союзники НАТО встретились в Мадриде и тогда тоже было сделано четкое заявление, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь и решать, в какие оборонные альянсы вступать. Конечно, решение об этом членстве должно приниматься всеми 30 членами. Это консенсусное решение", – сказал глава Альянса.

Ядерные угрозы РФ

Столтенберг предупредил Россию о существенных последствиях при применении ядерного оружия.

"НАТО пристально следит за тем, что делает Россия. Россия должна понимать, что ядерная война не может быть выиграна. И будут очень существенные последствия для России, если она применит ядерное оружие. Об этом было четко донесено России. Поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать Украину", – сказал генсек НАТО.

О завершении войны

Столтенберг сказал – если Россия перестанет воевать, наступит мир. Однако если Зеленский и Украина перестанут воевать, то она перестанет существовать как независимое государство.

"Мы призываем президента Путина прекратить войну. Он ответственен за то, что ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить", – добавил генсек НАТО.

"Мы поддерживаем Украину, и эта нелегальная аннексия украинских территорий ничего не меняет в природе этой войны", — подчеркнул он.

Напомним, 30 сентября Путин подписал документ, являющийся попыткой аннексировать оккупированные территории Украины.

Вскоре после этого Зеленский объявил, что Украина подаст заявку на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.

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