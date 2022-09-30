Слабость России и членство Украины в НАТО: главное из пресс-конференции Столтенберга

Попытка аннексии территорий Украины – признак слабости РФ. А на ядерные угрозы Россия получит "существенные последствия".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил попытку России аннексировать территории Украины и назвал это проявлением слабости. Он также заверил Украину в дальнейшей поддержке и прокомментировал намерение вступить в Альянс.
Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции 30 сентября. ТСН.ua собрал главные заявления главы НАТО.
О попытке аннексии
Генсек НАТО назвал признаком слабости попытку президента РФ Владимира Путина аннексировать украинские территории.
"Это признак слабости. Это признание показывает, что война России против Украины не происходит так, как запланировано. Путин потерпел поражение в своих стратегических целях", — сказал Столтенберг.
Он добавил, что НАТО выражает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также заверил государство в дальнейшей поддержке.
Вступление Украины в НАТО
Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для любой демократической страны, комментируя вопрос о возможности ускоренной процедуры вступления Украины в Альянс.
"Союзники НАТО встретились в Мадриде и тогда тоже было сделано четкое заявление, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь и решать, в какие оборонные альянсы вступать. Конечно, решение об этом членстве должно приниматься всеми 30 членами. Это консенсусное решение", – сказал глава Альянса.
Ядерные угрозы РФ
Столтенберг предупредил Россию о существенных последствиях при применении ядерного оружия.
"НАТО пристально следит за тем, что делает Россия. Россия должна понимать, что ядерная война не может быть выиграна. И будут очень существенные последствия для России, если она применит ядерное оружие. Об этом было четко донесено России. Поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать Украину", – сказал генсек НАТО.
О завершении войны
Столтенберг сказал – если Россия перестанет воевать, наступит мир. Однако если Зеленский и Украина перестанут воевать, то она перестанет существовать как независимое государство.
"Мы призываем президента Путина прекратить войну. Он ответственен за то, что ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить", – добавил генсек НАТО.
"Мы поддерживаем Украину, и эта нелегальная аннексия украинских территорий ничего не меняет в природе этой войны", — подчеркнул он.
Напомним, 30 сентября Путин подписал документ, являющийся попыткой аннексировать оккупированные территории Украины.
Вскоре после этого Зеленский объявил, что Украина подаст заявку на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.
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