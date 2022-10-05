Загроза ядерного удару Росії по Україні: чи віддасть Путін наказ і що буде потім

Президент Росії Володимир Путін продовжує шантажувати Україну та її союзників ядерною зброєю. Проте підготовка ядерного удару є складною і багатоетапною, і навряд чи її вдасться приховати від західних розвідок. Експерти сперечаються, чи наважиться Кремль віддати такий наказ.

ТСН.ua розбирався, чи є ознаки підготовки Росією до використання ядерної зброї і якою є відповідна процедура.

Підстави для ядерного удару

Президент РФ Володимир Путін ще влітку 2020 року підписав указ про основи державної політики РФ у галузі ядерного стримування. В документі перераховані чотири підстави для застосування ядерної зброї. Зокрема, це:

а) надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують території РФ та (або) її союзників;

б) застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження по територіях РФ та (або) її союзників;

в) вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти РФ, виведення з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил;

г) агресія проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.

Рішення про застосування ядерної зброї, згідно з указом, має ухвалити президент РФ. Міноборони Росії через генеральний штаб "здійснює безпосереднє планування та проведення заходів організаційного і військового характеру в галузі ядерного стримування".

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України після їх закріплення в конституції Росії.

Якщо Путін віддасть наказ

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, що Володимир Путін не зможе підготувати ядерний удар зненацька, щоб про це не дізналися на Заході. За його словами, "як тільки в Кремлі на нараді піднімуть питання про застосування ядерної зброї, західна розвідка буде вже про це знати".

Жданов також роз'яснив процедуру віддачі та виконання наказу про застосування ядерної зброї:

"Від віддачі наказу до застосування може пройти від декількох годин до декількох діб. Це буде залежати, по-перше, від того, який вид озброєння буде обрано, і по-друге - від технічної готовності засобів його застосування. Наприклад, всі місця зберігання російської ядерної зброї знаходяться за Уралом. Так що питання транспортування буде основним, щоб доставити цей заряд на місце, де сумістити засіб застосування і сам ядерний боєзаряд".

Військовий експерт не виключив, що оточення Путіна може злякатися і заблокувати його наказ. На запитання, чи можливий такий сценарій, він відповів:

"Цілком імовірно. До речі, чим далі розвиваються події на фронті на нашу користь, тим більше вірогідність того, що ця команда може просто не дійти до виконавця".

На думку Жданова, погрози Кремля застосувати ядерну зброю поки не варто сприймати серйозно.

"Поки не почалося ніяких практичних кроків щодо застосування ядерної зброї, це все виглядає як блеф і шантаж. Як тільки після заяв про застосування Путін почне обговорювати це на нарадах з силовиками, тоді ми можемо сприймати це як реальну загрозу. Поки що це блеф і шантаж", - наголосив він.

Чи наважиться Кремль: думки за і проти

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчим часом РФ не використає проти України ядерну зброю.

"Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України", - запевнив Буданов.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оцінює вірогідність застосування ядерної зброї Путіним як дуже малоймовірну.

"Путін отримав дуже чітке уявлення на зустрічах з керівництвом Індії й Китаю, що є прийнятним і неприйнятним", - зазначив Воллес, проте додав, що Путін не діє раціонально.

Колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус каже, що наразі реальних доказів, що РФ збирається застосувати зброю масового знищення, немає.

"Якщо гіпотетично уявити, що Росія завдасть ядерного удару по Україні, США і країни НАТО об'єднають зусилля для знищення російської армії в Україні, а також кожного корабля ЧФ РФ в окупованому Криму та Чорному морі", - заявив генерал.

Своєю чергою, російський політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що в Кремлі вже ухвалили рішення щодо застосування ядерної зброї.

"Рішення щодо застосування тактичної ядерної зброї ухвалено. Питання у часі та місці", - стверджує Соловей.

Які мішені може обрати Росія

Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) стверджують, що Путін може зважитися на застосування тактичної ядерної зброї, якщо буде впевнений, що НАТО і Захід йому не дадуть відповіді.

"За нашими оцінками, у Путіна є два основні варіанти застосування тактичної ядерної зброї: завдання ударів по ключових українських наземних лініях зв'язку та командних центрів з метою паралізувати наступальні операції та завдання ударів по великих скупченнях українських сил поблизу лінії зіткнення", — вважають аналітики.

Видання The Times з посиланням на військові джерела повідомило, що Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. За даними видання, для цього президент РФ спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".

Проте застосування таких озброєнь на полі бою пов'язане з великим ризиком – у разі помилки можуть постраждати російські міста на кордоні з Україною, пише The Times.

Агентство Bloomberg зазначає, що малопотужна тактична ядерна зброя розміщена приблизно на понад десяти складах по всій Росії і потрібен час, щоб доставити її до пускових установок.

"При певному ступені готовності зброя вивозиться зі сховищ та переміщується до якогось іншого місця. Це буде виявлено за допомогою супутників або інших засобів", – сказав експерт з ядерної безпеки в Інституті ООН з досліджень у галузі роззброєння в Женеві Павло Подвиг.

Джерело агентства, близьке до російського міноборони, заявило, що якби Путін зважився на демонстраційний ядерний удар, то завдав би його по військовому об'єкту на території України.

Читайте також: