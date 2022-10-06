48-річна акторка Гіларі Свонк оголосила про вагітність двійнею

Так, зірка стрічки "Крихітка на мільйон" та дворазова володарка премій "Оскар" Гіларі Свонк зізналася, що вона вперше стане мамою.

Для 48-річної Свонк це дуже бажана та очікувана вагітність. Ба більше, майбутня матуся зізналася, що вона чекає на двійню. Щасливою новиною артистка поділилася в ефірі Good Morning America, пише People.

"Це те, чого я давно хотіла, я хочу стати мамою. І не одного, а двох. Не можу в це повірити. Це таке благословення. Це справжнє диво. Це неймовірно", - сказала щаслива Свонк.

Вона також зізналася, що зараз перебуває на другому триместрі вагітності її гардероб став для неї затісний. Тож під час знімань нового проєкту "Аляска Дейлі", у якому Гіларі задіяна, костюмерам довелося розрізати джинси просто на артистці.

Зазначимо, що Гіларі Свонк заміжня за підприємцем Філіпом Шнайдером, пара одружилася 2018 року. Для акторки це другий шлюб.

Гіларі Свонк з чоловіком Філіпом Шнайдером / Фото: Associated Press

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