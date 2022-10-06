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Росія має дилему на Херсонщині: битися чи відступити за Дніпро

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Росія має дилему на Херсонщині: битися чи відступити за Дніпро

Фото: Associated Press

Влада Росії наразі стоїть перед дилемою: відвести бойові сили на Херсонщині за Дніпро чи залишатися і захищатися до останнього.

Відведення сил зробить для російського війська більш надійною оборону решти окупованих територій Херсонської області. Якщо ж армія РФ не відступить — це піде на користь її політичним інтересам.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

"Збройні Сили України розпочали новий етап наступальних дій у Херсонській області. Просуваючись на південь, українські підрозділи просунули лінію фронту ще на 20 км, досягнувши східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, але ще не загрожуючи основним російським оборонним позиціям", — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Російські командири, ймовірно, вбачатимуть загрозу для напрямку Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем.

Пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для них шляхів для поповнення сил.

За даними розвідників, Росія направила більшу частину своїх повітряно-десантних сил зі значною нестачею особового складу для захисту Херсона.

Раніше західні аналітики писали, що окупанти на Херсонщині приречені через вдалий наступ ЗСУ.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що у перспективі контратакувальні дії українських військових підрозділів на херсонському напрямку можуть призвести до швидкого та масштабного звільнення території.

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Дата публікації
Перегляди
1799
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