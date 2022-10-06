Команда Путина о ядерном ударе может не дойти до исполнителя — Жданов

Президент России Владимир Путин не сможет принять решение о применении ядерного оружия так, чтобы об этом заранее не узнали на Западе. Нынешние угрозы Путина являются блефом, и даже если он отдаст соответствующий приказ о ядерном ударе, не факт, что он будет выполнен.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По его словам, "как только в Кремле на совещании поднимут вопрос о применении ядерного оружия, западная разведка будет уже об этом знать".

Жданов также разъяснил процедуру отдачи и выполнения приказа о применении ядерного оружия:

"От отдачи приказа до применения может пройти от нескольких часов до нескольких суток. Это будет зависеть, во-первых, от того, какой вид вооружения будет выбран, и во-вторых — от технической готовности средств его применения. Например, все места хранения российского ядерного оружия находятся за Уралом, так что вопрос транспортировки будет основным, чтобы доставить этот заряд на место, где совместить средство применения и сам ядерный боезаряд.

Военный эксперт не исключил, что окружение Путина может испугаться и заблокировать его приказ. На вопрос, возможен ли такой сценарий, он ответил:

"Вполне вероятно. Кстати, чем дальше развиваются события на фронте в нашу пользу, тем больше вероятность того, что эта команда может просто не дойти до исполнителя ".

Жданов оценил нынешние угрозы Кремля насчет применения ядерного оружия:

"Пока не началось никаких практических шагов по применению ядерного оружия, это все выглядит как блеф и шантаж. Как только после заявлений о применении Путин начнет обсуждать это на совещаниях с силовиками, тогда мы можем воспринимать это как реальную угрозу. Пока это блеф и шантаж", — подчеркнул он.

Напомним, руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшее время РФ не использует против Украины ядерное оружие.

"Могу сказать единственное: на сегодняшний день нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины", — заверил Буданов.

Бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус говорит, что реальных доказательств, что РФ собирается применить оружие массового уничтожения, нет.

"Если гипотетически представить, что Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и страны НАТО объединят усилия по уничтожению российской армии в Украине, а также каждого корабля ЧФ РФ в оккупированном Крыму и Черном море", — заявил генерал.

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