Силы ПВО ночью уничтожили 9 иранских дронов-камикадзе, которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 9 беспилотников-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атаковали Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил Украины.

"Ночью, с 5 на 6 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг"", — говорится в сообщении.

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